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Настоящее фото товара Столик журнальный Компакт Комфорт 705, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Компакт Комфорт 705, венге
15 оценок
2 790
Товар в корзине. Перейти
Столик журнальный Компакт Комфорт 705, венге - фото 1

Столик журнальный Компакт Комфорт 705, венге

Артикул: CH-089-114
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина705 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота385 мм
  • Вес2.7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Этот столик станет прекрасным решением для размещения на летних верандах ресторанов и кафе, а так же для оформления зон отдыха в офисах, отелях или загородных домах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина705 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота385 мм
  • Вес2.7 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветвенге
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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