Характеристики товара
Описание
Журнальный стол БРУКЛИН, благодаря оригинальной форме, станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина600 мм
- Глубина1200 мм
- Высота400 мм
- Вес20 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1280 мм
- Высота упаковки655 мм
- Глубина упаковки140 мм
- Вес упаковки22.5 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Габариты упаковки для логистики1280
- Изделия стопируютсяНет