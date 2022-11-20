Характеристики товара
Описание
Журнальный стол БРУКЛИН, благодаря оригинальной форме, станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 128*65,5*14
Масса брутто: 22,5 кг.
Объем: 0,12
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина600 мм
- Длина1200 мм
- Вес20 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Максимальная нагрузка15 кг
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1280 мм
- Высота упаковки655 мм
- Глубина упаковки140 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки22.50 кг