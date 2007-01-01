Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Эрвел – современный минимализм и функциональность
Дизайн и материалы. Журнальный столик Эрвел выполнен из прочного металла, что придает ему стильный и современный вид. Его уникальная конструкция с изогнутыми элементами и плавными линиями делает столик элегантным акцентом в любом интерьере.
Функциональность. Компактные размеры (42,5х38,5х38,5 см) позволяют разместить столик в гостиной, спальне или рабочем кабинете. Удобная нижняя полка дает дополнительное место для хранения книг, журналов или аксессуаров.
Прочность и надежность. Металлическая конструкция обеспечивает устойчивость и выдерживает нагрузку до 30 кг, что делает столик практичным выбором для повседневного использования.
Стиль и универсальность. Белый цвет и лаконичная форма идеально впишутся в современные, минималистичные и индустриальные интерьеры, добавляя пространству утонченности и функциональности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина385 мм
- Глубина385 мм
- Высота425 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки420 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Вес упаковки7.25 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Габариты упаковки для логистики410
- Изделия стопируютсяНет