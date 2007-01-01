Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Круз 93*80 стекло smoke каркас нержавеющая сталь золото
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина925 мм
- Высота455 мм
- Толщина столешницы11 мм
- Вес15.5 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветсерый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1050 мм
- Высота упаковки870 мм
- Глубина упаковки105 мм
- Вес упаковки18.2 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики1050
- Изделия стопируютсяНет