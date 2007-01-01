Характеристики товара
Описание
Возможно изготовление в других цветах.
Разрешенная нагрузка до 120 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина410 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес3.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалпластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки485 мм
- Глубина упаковки960 мм
- Вес упаковки3.40 кг
- Объём упаковки0.34 м3
- Изделия стопируютсяНет