Характеристики товара
Описание
Стол из коллекции DSW со стильными ножками из металла и массива бука и лаконичной столешницей. Классический модернизм модели стал образцом надежности и функциональности дизайна, неизменно оставаясь на пике востребованности и актуальности.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 128*86*15
Масса брутто: 20,6 кг
Объем: 0,17
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольядерево, металл
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1280 мм
- Высота упаковки860 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки20.60 кг