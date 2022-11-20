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Стол Eames DSW, прямоугольный

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Характеристики товара

Описание

Стол из коллекции DSW со стильными ножками из металла и массива бука и лаконичной столешницей. Классический модернизм модели стал образцом надежности и функциональности дизайна, неизменно оставаясь на пике востребованности и актуальности.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 128*86*15
Масса брутто: 20,6 кг
Объем: 0,17

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1200 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево, металл
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки20.60 кг

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