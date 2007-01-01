Товар в корзине. Перейти
Стул Enave серый new, пластик - фото 1Стул Enave серый new, пластик - фото 2Стул Enave серый new, пластик - фото 3Стул Enave серый new, пластик - фото 4Стул Enave серый new, пластик - фото 5

Стул Enave серый new, пластик

Артикул: CH-075-055
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Ara, белый
Фотография товара Стул пластиковый Ara, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Пластиковый стул Кроун, прозрачный
Фотография товара Пластиковый стул Кроун, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Возможно изготовление в других цветах.

Штабелируемые. Устойчивы к солнцу и влаге. Имеют силиконовые накладки на ножках.
Выдерживают нагрузку до 100 кг.

Разрешенная нагрузка до 120 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес3.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый, темно-серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Вес упаковки3.10 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Товар в корзине

Стул Enave серый new, пластик
Стул Enave серый new, пластик
от 1 890
2 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
102 170
113 522 ₽по отдельности