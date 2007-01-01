Характеристики товара
Описание
Стулья стопируются.
Возможно изготовление в других цветах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина500 мм
- Высота740 мм
- Вес3.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалпластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки870 мм
- Вес упаковки21 кг
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяДа