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Настоящее фото товара Стул Ипокс белый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ипокс белый, пластик
6 оценок
2 29042
3 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Ипокс белый, пластик - фото 1Стул Ипокс белый, пластик - фото 2Стул Ипокс белый, пластик - фото 3Стул Ипокс белый, пластик - фото 4
Распродажа

Стул Ипокс белый, пластик

Артикул: CH-053-339
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота740 мм
  • Вес3.7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья стопируются.

Возможно изготовление в других цветах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота740 мм
  • Вес3.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки870 мм
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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