Товар в корзине. Перейти
Стул EpokS белый, пластик - фото 1Стул EpokS белый, пластик - фото 2Стул EpokS белый, пластик - фото 3Стул EpokS белый, пластик - фото 4

Стул EpokS белый, пластик

Артикул: CH-053-339
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Следующий Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная

Характеристики товара

Описание

Стандартные цвета: серый, белый, черный.

Стулья стопируются.

Возможно изготовление в других цветах.

Габариты В*Ш*Г 75*46*50 см
Высота изделия (габарит) 75 см
Ширина изделия (габарит) 46 см
Глубина изделия (габарит) 50 см
Вес брутто изделия 3,7 кг
Разрешенная нагрузка до 120 кг

Упаковано по 4шт.

Габариты упаковки 750*530*870см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота750 мм
  • Вес3.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

31
Стул Лофт-12 НМ с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Лофт-12 НМ с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Лофт-12 НМ с подлокотниками

139
Настоящее фото товара Стул NANT2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул NANT2

133
Кресло пластиковое Artemis, белыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Кресло пластиковое Artemis, белый

50
Стул складной Тунга, орехНастоящее фото товара Стул складной Тунга, орех, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Стул складной Тунга, орех

41
Распродажа
Стул складной Джон металлик, кремовыйНастоящее фото товара Стул складной Джон металлик, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19017
4 990 ₽Оптовая цена

Стул складной Джон металлик, кремовый

35
В наличии 15 шт.
Стул Вентуро, зеленыйНастоящее фото товара Стул Вентуро, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул Вентуро, зеленый

46
Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, 2 стулаНастоящее фото товара Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, 2 стула, произведённого компанией ChiedoCover
83 490
Оптовая цена

Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, 2 стула

48
В наличии 100 шт.
Комплект мебели Альме, Light brown, 4 стула, квадратная столешницаНастоящее фото товара Комплект мебели Альме, Light brown, 4 стула, квадратная столешница, произведённого компанией ChiedoCover
40 990
Оптовая цена

Комплект мебели Альме, Light brown, 4 стула, квадратная столешница

49
В наличии 100 шт.
Лаунж-кресло пластиковое Грау, красныйНастоящее фото товара Лаунж-кресло пластиковое Грау, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Лаунж-кресло пластиковое Грау, красный

47

С этим товаром покупают

Стол складной Натали белыйНастоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стол складной Натали белый

156
В наличии 100 шт.
Распродажа
Стол Кейт 180 складной пластиковый Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной пластиковый , произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной пластиковый

38
В наличии 2 шт.
Столик пластиковый для лежака Rodi белыйНастоящее фото товара Столик пластиковый для лежака Rodi белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Столик пластиковый для лежака Rodi белый

37
В наличии 21 шт.
Столик пластиковый для лежака Rodi антрацитНастоящее фото товара Столик пластиковый для лежака Rodi антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Столик пластиковый для лежака Rodi антрацит

39
В наличии 8 шт.
Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацитНастоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит

31
В наличии 3 шт.
Столик пластиковый приставной Wave, тортораНастоящее фото товара Столик пластиковый приставной Wave, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Столик пластиковый приставной Wave, тортора

30
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Стол пластиковый, красный

35
В наличии 13 шт.
Стол пластиковый овальный, белыйНастоящее фото товара Стол пластиковый овальный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, белый

47
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, зелёный, 83 см, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, зелёный, 83 см

30
В наличии 10 шт.
Распродажа
Стол складной Тейкли 180ЛНастоящее фото товара Стол складной Тейкли 180Л, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 180Л

104
В наличии 100 шт.

Другие товары из раздела уличные стулья

Стул Феникс Черный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Феникс Черный, пластиковый

31
Настоящее фото товара Комплект California set with 3 seat sofa, произведённого компанией ChiedoCover
от162 090
Оптовая цена

Комплект California set with 3 seat sofa

41
Настоящее фото товара Кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
от35 590
Оптовая цена

Кресло VEIL

128
Настоящее фото товара Плетеный стул Bali, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Плетеный стул Bali, темно-коричневый

49
Настоящее фото товара Стул Монмартр, бежевый, ножки светло-бежевые под бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Стул Монмартр, бежевый, ножки светло-бежевые под бамбук

66
Стул Капри, бежевыйНастоящее фото товара Стул Капри, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена

Стул Капри, бежевый

56
Настоящее фото товара Софа плетеная Агра, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
18 490
Оптовая цена

Софа плетеная Агра, натуральный

58
Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, серый, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена

Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, серый

55
Настоящее фото товара Комплект Шимла с прямоугольным столом, серый, произведённого компанией ChiedoCover
170 190
Оптовая цена

Комплект Шимла с прямоугольным столом, серый

58
Стул пластиковый Bora Bistrot, голубойНастоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Bora Bistrot, голубой

36
В наличии 7 шт.

Товар в корзине

Стул EpokS белый, пластик
Стул EpokS белый, пластик
от 3 090
3 890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Стол складной Натали белыйНастоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стол складной Натали белый

156
В наличии 100 шт.
Распродажа
Стол Кейт 180 складной пластиковый Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной пластиковый , произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной пластиковый

38
В наличии 2 шт.
Столик пластиковый для лежака Rodi белыйНастоящее фото товара Столик пластиковый для лежака Rodi белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Столик пластиковый для лежака Rodi белый

37
В наличии 21 шт.
Столик пластиковый для лежака Rodi антрацитНастоящее фото товара Столик пластиковый для лежака Rodi антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Столик пластиковый для лежака Rodi антрацит

39
В наличии 8 шт.