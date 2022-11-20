Характеристики товара
Описание
Стандартные цвета: серый, белый, черный.
Стулья стопируются.
Возможно изготовление в других цветах.
Габариты В*Ш*Г 75*46*50 см
Высота изделия (габарит) 75 см
Ширина изделия (габарит) 46 см
Глубина изделия (габарит) 50 см
Вес брутто изделия 3,7 кг
Разрешенная нагрузка до 120 кг
Упаковано по 4шт.
Габариты упаковки 750*530*870см
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина500 мм
- Высота750 мм
- Вес3.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалпластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия