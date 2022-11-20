Полубарный стул Chilli, светло-серый велюр/ черный каркас

12 оценок

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Полубарный стул Chilli, светло-серый велюр/ черный каркас

4.3
6 500 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор

Вес брутто: 8.1

Объем: 0.152

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.4 м3
  • Высота940 мм
  • Длина660 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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9

Стул Венера диамант вельвет мятный

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый

Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
8

Стул прозрачный барный Фокс 75

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-2 на балке

Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 500
Оптовая цена
8

Барный стул Дакота винтажный пепельный

Стул барный Фокс 75 красныйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Стул прозрачный барный Фокс 75 серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
6

Стул прозрачный барный Фокс 75 серый

Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарныйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
10

Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный

Настоящее фото товара Барный стул Чарлес Гост прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
8

Барный стул Чарлес Гост прозрачный

Стол Консоль Арт Деко сереброНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
34 99033
51 990 ₽
10

Стол Консоль Арт Деко серебро

В наличии 48 шт.
Стол Арт Деко 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
29 99035
45 990 ₽
11

Стол Арт Деко 120 x 60 серебро

В наличии 32 шт.
Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Стол складной Хавьер 180Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 180, произведённого компанией ChiedoCover
27 490
Оптовая цена
10

Стол складной Хавьер 180

Стол пластиковый Ice 3Настоящее фото товара Стол пластиковый Ice 3, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена
5

Стол пластиковый Ice 3

Настоящее фото товара Стул Венский с подлокотниками Cross MN, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
9

Стул Венский с подлокотниками Cross MN

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, D80см, H110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
94Хит

Чехол для стола 05, D80см, H110см

В наличии 150 шт.
Стул Bertoia полубарный черныйНастоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Bertoia полубарный черный

В наличии 51 шт.
Настоящее фото товара Стул Bertoia Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
9

Стул Bertoia Diamond

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
5

Стул Кроссбэк красный патина

Стул Luberon с патинойНастоящее фото товара Стул Luberon с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
15

Стул Luberon с патиной

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с патиной черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк с патиной черный

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
8

Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Чехол S-74Настоящее фото товара Чехол S-74, произведённого компанией ChiedoCover
от650
6

Чехол S-74

Стул Eames барный DSW оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
5

Стул Eames барный DSW оранжевый

Табурет ВегасНастоящее фото товара Табурет Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
12

Табурет Вегас

Стул Кроссбэк флагНастоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
11

Стул Кроссбэк флаг

Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото, произведённого компанией ChiedoCover
19 49041
32 990 ₽
5

Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото

В наличии 35 шт.
Стул барный вращающийся Hoker красныйНастоящее фото товара Стул барный вращающийся Hoker красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный вращающийся Hoker красный

В наличии 1 шт.
Стул барный Бомба оранжевыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
13

Стул барный Бомба оранжевый

В наличии 5 шт.
Барный стол УэмблиНастоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
7

Барный стол Уэмбли

Стул Гаага красныйНастоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
6

Стул Гаага красный

Стул Киви Диамант, коричневыйНастоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
8

Стул Киви Диамант, коричневый

Чехол 03 из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 03 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от910
15

Чехол 03 из плотного спандекса

Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89046
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 100 шт.
Комплект Стол с фуршетной юбкойНастоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 63013
5 290 ₽
15

Комплект Стол с фуршетной юбкой

Настоящее фото товара Барный стул Punch серый/ хаки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 300
Оптовая цена
8

Барный стул Punch серый/ хаки

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9907
6 390 ₽
12

Стол Лидер 3, D1800, черный, орех

В наличии 23 шт.
Стол обеденный КолимиНастоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
от131 390
Оптовая цена
12

Стол обеденный Колими

Стол обеденный КорбахНастоящее фото товара Стол обеденный Корбах, произведённого компанией ChiedoCover
от74 790
Оптовая цена
5

Стол обеденный Корбах

Стол обеденный КоссутНастоящее фото товара Стол обеденный Коссут, произведённого компанией ChiedoCover
от102 390
Оптовая цена
10

Стол обеденный Коссут

Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от69 290
Оптовая цена
6

Стол обеденный Креола

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросби, произведённого компанией ChiedoCover
от79 490
Оптовая цена
6

Стол обеденный Кросби

Столик Ларнед эффект битое стеклоНастоящее фото товара Столик Ларнед эффект битое стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
14

Столик Ларнед эффект битое стекло

Столик ЛенгерНастоящее фото товара Столик Ленгер, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена
8

Столик Ленгер

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Конфигурация складных столов №2Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №2, произведённого компанией ChiedoCover
14 650
Оптовая цена
10

Конфигурация складных столов №2

Конфигурация складных столов №3Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №3, произведённого компанией ChiedoCover
от19 150
Оптовая цена
15

Конфигурация складных столов №3

Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29015
2 690 ₽
11

Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам

Кресло ШангрилаНастоящее фото товара Кресло Шангрила, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
10

Кресло Шангрила

Настоящее фото товара Стол на двойной опоре Веретено, произведённого компанией ChiedoCover
от34 790
Оптовая цена
5

Стол на двойной опоре Веретено

Настоящее фото товара Стол Hortus Gut, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
15

Стол Hortus Gut

Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
10

Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа

В наличии 1 шт.
Стул барный Кадиллак коричневый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Кадиллак коричневый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
15

Стул барный Кадиллак коричневый, экокожа

В наличии 31 шт.
Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99017
3 590 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 2 шт.
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49031
3 590 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 83 шт.
Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-CH, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
15

Конференц кресло Форум-CH

Настоящее фото товара Скатерть Jessalyn beige жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
13

Скатерть Jessalyn beige жаккард

Настоящее фото товара Скатерть Tabatha зеленый, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
7

Скатерть Tabatha зеленый, рогожка

Настоящее фото товара Диван Grand 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена
12

Диван Grand 3-х местный

Настоящее фото товара Диван Grand 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
13

Диван Grand 2-х местный

Стул Бар /МРДНастоящее фото товара Стул Бар /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
10

Стул Бар /МРД

Обеденная группа Мюнхен 6Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 6, произведённого компанией ChiedoCover
от130 990
5

Обеденная группа Мюнхен 6

Настоящее фото товара Деревянный табурет Клио, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
14

Деревянный табурет Клио

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардинияНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
5

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
10

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

Настоящее фото товара Кресло Денвер, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
7

Кресло Денвер

Стол раскладной Eva TobaccoНастоящее фото товара Стол раскладной Eva Tobacco, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
15

Стол раскладной Eva Tobacco