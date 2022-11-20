Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор
Вес брутто: 8.1
Объем: 0.152
Стол Лидер 2
Стол Лидер 3
Чехол 42, габардин
Чехол для стола 01
Чехол для стола 05
Стол Лидер 9
Чехол 23
Чехол 38
Чехол для стола 04
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Чехол 69 Premium
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол складной Хавьер 150
Стол Миллер 160
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Хит 25мм - золото, велюр красный
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Чехол 92 Premium
Чехол 94 Premium комбинированный
Чехол для стола 16
Чехол 05
Патрик 20мм - алюминиевый каркас
Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Чехол 105
Чехол 107
Чехол 108
Стол Равенна квадратный
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix Soft черный матовый
Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки
Стул Кантри, без подушки
Стул алюминиевый 1201
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Складной с пюпитром
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стол уличный Бистро
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 3, белый
Стул Венский, орех
Стул Венский, белый
Стол Лофт-2
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20
Стул Ститч, вельвет изумрудный
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Валенсия, бежевый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Порше красный
Стул барный Бентли, черный
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стул барный Купер бежевый
Стул барный Купер красный
Стул барный Купер коричневый
Стул Консек барный, черный каркас
Стул Консек барный, серый
Стул Слинг барный, черный
Стул Слинг барный, золотой
Стул Лофт-11
Стул Лофт-11 барный
Стул Лофт-11 НМ барный
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный
Стул Сильвия
Стул Стандарт
Стул Форум
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Бентвуд A-8223
Стул Борно зеленый
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Стул Венера диамант вельвет мятный
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул прозрачный барный Фокс 75
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Барный стул Дакота винтажный пепельный
Стул барный Фокс 75 красный
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный
Барный стул Чарлес Гост прозрачный
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Стол складной Хавьер 180
Стол пластиковый Ice 3
Стул Венский с подлокотниками Cross MN
Чехол для стола 05, D80см, H110см
Стул Bertoia полубарный черный
Стул Bertoia Diamond
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Luberon с патиной
Стул Кроссбэк с патиной черный
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Чехол S-74
Стул Eames барный DSW оранжевый
Табурет Вегас
Стул Кроссбэк флаг
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото
Стул барный вращающийся Hoker красный
Стул барный Бомба оранжевый
Барный стол Уэмбли
Стул Гаага красный
Стул Киви Диамант, коричневый
Чехол 03 из плотного спандекса
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Комплект Стол с фуршетной юбкой
Барный стул Punch серый/ хаки
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Стол обеденный Колими
Стол обеденный Корбах
Стол обеденный Коссут
Стол обеденный Креола
Стол обеденный Кросби
Столик Ларнед эффект битое стекло
Столик Ленгер
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Конфигурация складных столов №2
Конфигурация складных столов №3
Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам
Кресло Шангрила
Стол на двойной опоре Веретено
Стол Hortus Gut
Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа
Стул барный Кадиллак коричневый, экокожа
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул складной банкетный Lite, черный
Конференц кресло Форум-CH
Скатерть Jessalyn beige жаккард
Скатерть Tabatha зеленый, рогожка
Диван Grand 3-х местный
Диван Grand 2-х местный
Стул Бар /МРД
Обеденная группа Мюнхен 6
Деревянный табурет Клио
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Кресло Денвер
Стол раскладной Eva Tobacco