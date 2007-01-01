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Стул Eclaps серый new, пластик

Артикул: CH-075-052
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Возможно изготовление в других цветах.

Разрешенная нагрузка до 120 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес3.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки485 мм
  • Глубина упаковки960 мм
  • Вес упаковки3.40 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул Eclaps серый new, пластик
от 1 890
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