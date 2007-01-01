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Стакан барный для смешивания напитков - фото 1

Стакан барный для смешивания напитков

Артикул: CH-071-667
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Диаметр85 мм
  • Объем0.5 л
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт

Отзывы

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Стакан барный для смешивания напитков
Стакан барный для смешивания напитков
3 490
В корзине

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