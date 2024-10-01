Товар в корзине. Перейти
Гирлянда Лайт, белый провод, белый, без мерцания, 10 м - фото 1

Гирлянда Лайт, белый провод, белый, без мерцания, 10 м

Артикул: CH-067-287
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ
Фотография товара Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ от компании ChiedoCover.
Следующий Ель Royal Grandeur пластик, 250
Фотография товара Ель Royal Grandeur пластик, 250 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина10000 мм
  • МатериалПВХ
  • Мощность220 Вт
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

New
Настоящее фото товара Бахрома Шиммер, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Бахрома Шиммер, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м

8
New
Настоящее фото товара Бахрома Глоу, прозрачный провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Бахрома Глоу, прозрачный провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м

14
New
Настоящее фото товара Бахрома Флэр, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Бахрома Флэр, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м

8
New
Настоящее фото товара Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м

7
New
Настоящее фото товара Бахрома Твинкл, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Бахрома Твинкл, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м

9
New
Настоящее фото товара Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, белый, односторонний, 50 м, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена

Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, белый, односторонний, 50 м

6
New
Настоящее фото товара Гирлянда Лайн, белый провод, белый, с мерцанием, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Гирлянда Лайн, белый провод, белый, с мерцанием, 10 м

5
New
Настоящее фото товара Гирлянда Фликер, черный провод, теплый белый, без мерцания, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Гирлянда Фликер, черный провод, теплый белый, без мерцания, 10 м

9
New
Настоящее фото товара Занавес Комет, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х3 м, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Занавес Комет, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х3 м

11
New
Настоящее фото товара Занавес Рэйн, белый провод, белый, без мерцания, 2х3 м, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена

Занавес Рэйн, белый провод, белый, без мерцания, 2х3 м

12

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2801-PL Bloom LED 108W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2801-PL Bloom LED 108W, произведённого компанией ChiedoCover
от18 49016
21 990 ₽Оптовая цена

Светодиодная подвесная люстра с пультом V2801-PL Bloom LED 108W

46
New
Фотография товара Елка настольная, настенная Мальмё от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Елка настольная, настенная Мальмё, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Елка настольная, настенная Мальмё

5
Фотография товара Люстра потолочная светодиодная V1140-6CL Hight LED*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1140-6CL Hight LED*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Люстра потолочная светодиодная V1140-6CL Hight LED*60W

35
Настоящее фото товара Ель Палисандр стекло, 230, произведённого компанией ChiedoCover
от351 390

Ель Палисандр стекло, 230

12
Фотография товара Люстра каскадная Вегас, золото, 16 светильников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра каскадная Вегас, золото, 16 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от115 690
Оптовая цена

Люстра каскадная Вегас, золото, 16 светильников

32
New
Фотография товара Ёлка настольная Лунд, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ёлка настольная Лунд, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Ёлка настольная Лунд, бежевый

10
Фотография товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2860-CL Rondi LED 132W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2860-CL Rondi LED 132W, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2860-CL Rondi LED 132W

32
New
Фотография товара Ёлка Лиллеборг настольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ёлка Лиллеборг настольная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Ёлка Лиллеборг настольная

8
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59057
14 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store

43
В наличии 73 шт.
Настоящее фото товара Ель Палисандр пластик, 230, произведённого компанией ChiedoCover
от337 778

Ель Палисандр пластик, 230

12

Другие товары из раздела гирлянды

New
Настоящее фото товара Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м

7
New
Настоящее фото товара Бахрома Твинкл, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Бахрома Твинкл, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м

13
New
Настоящее фото товара Бахрома Вейв, прозрачный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Бахрома Вейв, прозрачный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м

10
New
Настоящее фото товара Бахрома Комет, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Бахрома Комет, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м

14
New
Настоящее фото товара Белт Лайт Стардаст, белый провод, 20 см, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Белт Лайт Стардаст, белый провод, 20 см, 10 м

10
New
Настоящее фото товара Гирлянда Лайт, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена

Гирлянда Лайт, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 10 м

14
New
Настоящее фото товара Гирлянда Флоу, прозрачный провод, белый, без мерцания, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Гирлянда Флоу, прозрачный провод, белый, без мерцания, 10 м

10
New
Настоящее фото товара Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, белый, 5 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, белый, 5 м

9
New
Настоящее фото товара Занавес Флоу, белый провод, белый, с мерцанием, 2х3 м, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Занавес Флоу, белый провод, белый, с мерцанием, 2х3 м

15
New
Настоящее фото товара Занавес Флоу, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 2х3 м, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Занавес Флоу, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 2х3 м

7

Товар в корзине

Гирлянда Лайт, белый провод, белый, без мерцания, 10 м
Гирлянда Лайт, белый провод, белый, без мерцания, 10 м
2 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2801-PL Bloom LED 108W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2801-PL Bloom LED 108W, произведённого компанией ChiedoCover
от18 49016
21 990 ₽Оптовая цена

Светодиодная подвесная люстра с пультом V2801-PL Bloom LED 108W

46
New
Фотография товара Елка настольная, настенная Мальмё от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Елка настольная, настенная Мальмё, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Елка настольная, настенная Мальмё

5
Фотография товара Люстра потолочная светодиодная V1140-6CL Hight LED*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1140-6CL Hight LED*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Люстра потолочная светодиодная V1140-6CL Hight LED*60W

35
Настоящее фото товара Ель Палисандр стекло, 230, произведённого компанией ChiedoCover
от351 390

Ель Палисандр стекло, 230

12