Настоящее фото товара Банкетка Satori, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Satori, оранжевый
4 690
Банкетка Satori, оранжевый - фото 1Банкетка Satori, оранжевый - фото 2Банкетка Satori, оранжевый - фото 3Банкетка Satori, оранжевый - фото 4Банкетка Satori, оранжевый - фото 5
Банкетка Satori, оранжевый

Артикул: CH-084-209
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Характеристики товара

Описание

Банкетка незаменимый атрибут интерьера, она несет в себе как декоративную, так и широкую функциональную нагрузку.

Банкетка может использоваться, как:
прикроватная банкетка в изножье кровати, для складывания покрывала перед сном или одежды
банкетка для туалетного столика
банкетка в прихожей, на которую можно присесть и комфортно обуть обувь
посадочные места на маленькой кухне. Вместо кухонного дивана поставьте пару банкеток. Они легко задвигаются под стол и не занимают много места.
банкетка для посетителей торговых центров и магазинов. Разместите ее в примерочной или в торговом зале. На ней можно удобно отдохнуть или положить одежду/сумку
в офисах, салонах красоты, конференц залах, гостиницах и ресторанах. Здесь варианты использования этой чудо мебели безграничны
Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн дивана позволяют с одинаковым успехом использовать его как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

  • Материалвелюр, дерево, массив
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Высота упаковки260 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Вес упаковки4.60 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Банкетка Satori, оранжевый
