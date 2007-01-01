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Настоящее фото товара Вешалка рейл Э-фрем, произведённого компанией ChiedoCover
Вешалка рейл Э-фрем
30 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Вешалка рейл Э-фрем - фото 1Вешалка рейл Э-фрем - фото 2
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Вешалка рейл Э-фрем производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Вешалка рейл Э-фрем производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Вешалка рейл Э-фрем производства ChiedoCover

Вешалка рейл Э-фрем

Артикул: CH-028-329
30 оценок
Основные характеристики
  • Длина1700 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1700 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1500 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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