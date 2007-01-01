Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Nootropic, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Nootropic, изумрудный
11 оценок
12 790
Диван Nootropic, изумрудный - фото 1Диван Nootropic, изумрудный - фото 2Диван Nootropic, изумрудный - фото 3Диван Nootropic, изумрудный - фото 4Диван Nootropic, изумрудный - фото 5Диван Nootropic, изумрудный - фото 6Диван Nootropic, изумрудный - фото 7Диван Nootropic, изумрудный - фото 8Диван Nootropic, изумрудный - фото 9Диван Nootropic, изумрудный - фото 10
Диван Nootropic, изумрудный

Артикул: CH-084-294
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван с налетом классики, придаст изысканности интерьеру квартиры, дополнит обеденную зону кухни, зону отдыха на веранде или лоджии. Обивка в ткани велюр создаст уютную атмосферу и позволит комфортно провести время вашим клиентам в зоне ожидания офиса, салона красоты, гостиницы, кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материалвелюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветизумрудный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки280 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки141 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Настоящее фото товара Стул кухонный Glow, светло-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 090

Стул кухонный Glow, светло-бежевый, черный

15
Фотография товара Стул деревянный Луиджи орех / шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Луиджи орех / шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стул деревянный Луиджи орех / шоколад

31
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Синий/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0, Синий/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0, Синий/Слоновая кость

7
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый

5
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Ralph, букле, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ralph, букле, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
17 090

Стул Ralph, букле, светло-коричневый

26
В наличии 52 шт.
Фотография товара Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром

11
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Майло, рогожка, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Майло, рогожка, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
4 5901
4 599 ₽Оптовая цена

Стул Майло, рогожка, капучино

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул барный Дарина, песочный велюр, цвет основания золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Дарина, песочный велюр, цвет основания золото, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул барный Дарина, песочный велюр, цвет основания золото

12
В наличии 15 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул Cosmo, изумрудный, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Cosmo, изумрудный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул Cosmo, изумрудный, золото

14
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул кресло РС66, без подлокотников, кожзам, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул кресло РС66, без подлокотников, кожзам, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул кресло РС66, без подлокотников, кожзам, черный

7
В наличии 49 шт.

