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Барный стул Алагир Коричневый

Артикул: CH-051-943
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

2 шт / 1 кор

вес 13,8кг

объем 0,22

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Цветкоричневый

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