Характеристики товара
Описание
2 шт / 1 кор
вес 13,8кг
объем 0,22
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина490 мм
- Высота1050 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Цветкоричневый
2 шт / 1 кор
вес 13,8кг
объем 0,22
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул полубарный Dave латтеВ наличии 1 шт.
Стул полубарный Leo кофейныйВ наличии 12 шт.
Стул Bruno винныйВ наличии 8 шт.
Стул Bruno зелёныйВ наличии 5 шт.
Стул Leo латтеВ наличии 1 шт.
Стул Leo кофейныйВ наличии 13 шт.
Стул Leo светло-бирюзовыйВ наличии 3 шт.
Стул Leo светло-зелёныйВ наличии 10 шт.
Стул Альварес барный, лофт
Стул барный Нэльсон, желтыйВ наличии 39 шт.
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Стул Кроссбэк, корица
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех
Стул барный Олимп черный, экокожаВ наличии 31 шт.
Стул барный Ува S, венге/ бежевый
Стул барный ОРБИТА, черный / белыйВ наличии 31 шт.
Стул полубарный Саймон, велюр золотистый, 60 смВ наличии 2 шт.
Табурет для кафе Реальмон-24
Стул барный Oliver бархат Alasca
Стул барный Lima, черный, акриловая сеткаВ наличии 36 шт.
Барный стул Арканес, золотая база, велюр бордовыйВ наличии 30 шт.
Стул барный Сатрон, красный велюр, цвет основания золотойВ наличии 30 шт.
Стул барный Tois