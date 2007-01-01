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Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Net Stool, ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый барный Net Stool, ментоловый
13 оценок
11 490
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Стул пластиковый барный Net Stool, ментоловый - фото 1

Стул пластиковый барный Net Stool, ментоловый

Артикул: CH-052-572
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота1015 мм
  • Высота до сиденья760 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Барный стул выполнен из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим, устойчивым к УФ-излучениям и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
Поставляется в разобранном виде.
Возможность штабелирования.
Продукт протестирован в соответствии с CATAS.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота1015 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Вес4,4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки665 мм
  • Высота упаковки525 мм
  • Глубина упаковки1160 мм
  • Объём упаковки0.40 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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