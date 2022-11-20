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Стул пластиковый барный Net Stool, ментоловый - фото 1

Стул пластиковый барный Net Stool, ментоловый

Артикул: CH-052-572
13 оценок
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Стул Изо СТ

Характеристики товара

Описание

Барный стул выполнен из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим, устойчивым к УФ-излучениям и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
Поставляется в разобранном виде.
Возможность штабелирования.
Продукт протестирован в соответствии с CATAS.

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.405 м3

Размер упаковки: 665х525х1160 мм

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота1015 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Вес4,4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияИталия

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