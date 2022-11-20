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Барный стул Trio 1 white

Артикул: CH-035-772
44 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Вес6.46 кг
  • Объем0.073 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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