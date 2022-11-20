Товар в корзине. Перейти

Барный стул Арканес, золотая база, велюр розовый

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул ПАВИЯ,черная база, велюр бордовый
Барный стул ПАВИЯ,черная база, велюр бордовый
Следующий Барный стул Гардур, велюр черный
Барный стул ПАВИЯ,черная база, велюр бордовый

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 2

Вес 17,72
Объем 0,119

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Барный стул Гардур, велюр черныйНастоящее фото товара Барный стул Гардур, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
14

Барный стул Гардур, велюр черный

В наличии 6 шт.
Барный стул Гардур, экокожа белыйНастоящее фото товара Барный стул Гардур, экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
7

Барный стул Гардур, экокожа белый

В наличии 16 шт.
Барный стул РИГА, велюр акваНастоящее фото товара Барный стул РИГА, велюр аква, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
12

Барный стул РИГА, велюр аква

В наличии 1 шт.
Барный стул КРАКОВ, экокожа белаяНастоящее фото товара Барный стул КРАКОВ, экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
13

Барный стул КРАКОВ, экокожа белая

В наличии 14 шт.
Барный стул САРАГОСА, велюр акваНастоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр аква, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
12

Барный стул САРАГОСА, велюр аква

В наличии 10 шт.
Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевыйНастоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена
7

Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевый

В наличии 8 шт.
Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка бежеваяНастоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
5

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка бежевая

В наличии 2 шт.
Барный стул Маллин, ножки под бук, серый велюрНастоящее фото товара Барный стул Маллин, ножки под бук, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
12

Барный стул Маллин, ножки под бук, серый велюр

Настоящее фото товара Барный стул Derry тоффи, произведённого компанией ChiedoCover
от5 950
Оптовая цена
13

Барный стул Derry тоффи

В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Derry стебелек перца, произведённого компанией ChiedoCover
от5 950
Оптовая цена
7

Барный стул Derry стебелек перца

В наличии 17 шт.

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Барный стул Derry коралл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 950
Оптовая цена
5

Барный стул Derry коралл

В наличии 78 шт.
Барный стул PUNCH светло-серый меланжНастоящее фото товара Барный стул PUNCH светло-серый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
7 300
Оптовая цена
12

Барный стул PUNCH светло-серый меланж

В наличии 49 шт.
Барный стул PUNCH бежевый меланжНастоящее фото товара Барный стул PUNCH бежевый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
7 300
Оптовая цена
5

Барный стул PUNCH бежевый меланж

Барный стул MARCEL небесно-голубойНастоящее фото товара Барный стул MARCEL небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 450
Оптовая цена
5

Барный стул MARCEL небесно-голубой

В наличии 7 шт.
Барный стул MALIBU пудровый синийНастоящее фото товара Барный стул MALIBU пудровый синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 550
Оптовая цена
13

Барный стул MALIBU пудровый синий

В наличии 3 шт.
Барный стул MALIBU пудровый мятныйНастоящее фото товара Барный стул MALIBU пудровый мятный, произведённого компанией ChiedoCover
6 550
Оптовая цена
6

Барный стул MALIBU пудровый мятный

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Стул барный Фокс 75 красныйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

С этим товаром покупают

Стул-кресло ВенскоеНастоящее фото товара Стул-кресло Венское, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
7

Стул-кресло Венское

Настоящее фото товара Сундук Лотос 2/1, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена
8

Сундук Лотос 2/1

Настоящее фото товара Сундук Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена
14

Сундук Лотос 3

Настоящее фото товара Сундук Лотос 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
от51 790
Оптовая цена
11

Сундук Лотос 3/1

Настоящее фото товара Сундук Лотос 1 люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от36 290
Оптовая цена
8

Сундук Лотос 1 люкс

Настоящее фото товара Сундук Лотос 2 люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от38 190
Оптовая цена
13

Сундук Лотос 2 люкс

Стул Такер, малиновый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, малиновый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
16

Стул Такер, малиновый деревянный

Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Cross, бежевый

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол круглый Эри, произведённого компанией ChiedoCover
51 790
8

Стол круглый Эри

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
11

Стул Хит 20мм - золото, корона синяя