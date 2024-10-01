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Стул барный Dome, экокожа, серый

Артикул: CH-068-041
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современная модель барного стула Dome в обивке из экокожи дополнит любой интерьер дома.

Обивка из экокожи практичный вариант для мебели. Материал устойчив к влаге, к перепадам температуры, поверхность можно легко и быстро очистить от загрязнений. Приятная фактура и гипоаллерегенность обивки позволяют разместить барный стул в кафе и ресторанах или в других общественных заведениях.

Комфортная посадка обеспечивается за счет широкого сиденья и плавной спинки. Декоративная стяжка в виде ромбов подчеркивает стильный дизайн стула и добавляет мягкость сиденью. Прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножка оснащена подножкой для удобного положения ног.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина445 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота925/1140 мм
  • Вес7.35 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки16.40 кг

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