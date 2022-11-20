Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Глубина600 мм
- Высота700 мм
- Материалткань, дерево
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Кроссбэк, береза/ черный
Стул Кроссбэк, береза/ белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех
Стул Норман велюр бежевый
Стул Норман велюр желтый
Стул Норман велюр зеленый
Стул Норман велюр капучино
Стул Норман велюр пыльно-голубой
Стул Норман велюр пыльно-синий
Скатерть Panama Dolce
Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель
Скатерть Ленни, натуральный лен
Скатерть Стеклярус, прямоугольный
Скатерть Тесьма, овальная
Скатерть Комбинация, круглая
Скатерть Бахрома, круглая
Кресло Каннами, черное
Кресло Суккур, бежевое
Кресло Суккур, белое
Кресло Суккур, черное
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло