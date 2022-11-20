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Кресло Chaise Lounge

Артикул: CH-050-379
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота700 мм
  • Материалткань, дерево

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