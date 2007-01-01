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Настоящее фото товара Кресло Chaise Lounge, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Chaise Lounge
38 оценок
87 090
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Chaise Lounge

Артикул: CH-050-379
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота700 мм
  • Материалткань, дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Наполнитель – мягкий пенополиуретан. Кресло в двух вариантах:1.     Черный - натуральная кожа;2.     Пони - шкура натуральная, черно-белый окрас. Поставляется в одной упаковке.  Видео по ссылке в Telegram:https://t.me/sotogranderu/353  

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота700 мм
  • Материалткань, дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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