Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина790 мм
- Глубина510 мм
- Высота915 мм
- Вес20 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Слуга кофейный
Тележка официантская из нержавейки High
Тележка официантская из нержавейки Shelf
Тележка для РУМ-сервиса круглая Zenith
Тележка-стойка для РУМ-сервиса
Тележка из дерева Runner
Тележка для меню Service
Тележка лофт Pulse
Тележка лофт Colour
Тележка лофт Pioneer
Стол Лидер 1, 1200х600, белый, шампань, без отбойников
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 3, D1200, венге, черный
Стул пластиковый Snow, оливковый
Стол Лидер 1, 900*600 серый, каркас - шампань
Стул Margo, серый
Стол Лидер 9, D80см, орех, черный
Кресло Gentry, желтый
Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный, без отбойников
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Тележка для рум-сервиса, под термобокс Muse
Тележка из дерева сервировочная Old
Стол Удупи боковой на роликах, серый
Тележка для подносов из нержавейки Room
Тележка для РУМ-сервиса круглая Swift
Тележка из дерева Glide
Тележка из дерева сервировочная Serene
Тележка серия «Винтаж» сервировочная Hope
Тележка для меню Cart
Тележка лофт Zoom