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Настоящее фото товара Барный стул Modern интерьерный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Modern интерьерный, белый
42 оценки
3 290
Товар в корзине. Перейти
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Барный стул Modern интерьерный, белый

Артикул: CH-028-152
42 оценки
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота740 мм
  • Материал каркасадерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота740 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки9.20 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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