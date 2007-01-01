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Настоящее фото товара Барный стул Круз , серебряный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Круз , серебряный глянец
36 оценок
4 090
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Барный стул Круз , серебряный глянец - фото 1Барный стул Круз , серебряный глянец - фото 2

Барный стул Круз , серебряный глянец

Артикул: CH-034-873
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота770/980 мм
  • Высота спинки170 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота770/980 мм
  • Высота спинки170 мм
  • Вес6.2 кг
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки12.25 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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