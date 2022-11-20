Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770/980 мм
- Высота спинки170 мм
- Ширина470 мм
- Глубина410 мм
- Вес6.2 кг
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки12.25 кг
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