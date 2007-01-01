Характеристики товара
Описание
Дизайн стула SMILE — это изысканные линии, подходящие для современных помещений. Эргономичная спинка обеспечивает оптимальный комфорт. Покрытие металлического каркаса устойчиво к царапинам. Пластиковые сидение и спинка также предназначены для повышенных эксплуатационных нагрузок, характерных для зон общественного питания. На каркасе стула предусмотрены удобная подножка и специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают поверхность напольного покрытия.Полубарный стул SMILE прекрасно подойдет для фудкортов, баров, кафе, ресторанов, использования на летних открытых площадках и террасах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина505 мм
- Глубина555 мм
- Высота1015 мм
- Высота до сиденья685 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет