Настоящее фото товара Барный стул N-309 Дежавю, цвет по RAL , произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул N-309 Дежавю, цвет по RAL
10 оценок
4 690
Барный стул N-309 Дежавю, цвет по RAL - фото 1Барный стул N-309 Дежавю, цвет по RAL - фото 2

Барный стул N-309 Дежавю, цвет по RAL

Артикул: CH-079-733
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина375 мм
  • Глубина375 мм
  • Ширина сиденья315 мм
  • Глубина сиденья315 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

В наличии неокрашенные каркасы, окраска по классической палитре RAL по вашему выбору под заказ.Так же возможны 4 варианта шпонирования сиденья.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина375 мм
  • Глубина375 мм
  • Ширина сиденья315 мм
  • Глубина сиденья315 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Вес6.9 кг
  • МатериалМДФ, шпон
  • Материал каркасастальная труба

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки8.50 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

