Товар в корзине. Перейти
Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, бежевый - фото 1Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, бежевый - фото 2Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, бежевый - фото 3Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, бежевый - фото 4Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, бежевый - фото 5Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, бежевый - фото 6Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, бежевый - фото 7
NEW

Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, бежевый

Артикул: CH-078-056
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Валенсия Винтаж серый
Фотография товара Стул Валенсия Винтаж серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба лифт, экокожа Galaxy Cream, каркас хром
Фотография товара Кресло Самба лифт, экокожа Galaxy Cream, каркас хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Элегантность и комфорт. Барный стул Ziggi привносит стиль и удобство в любой интерьер. Обивка выполнена из мягкого велюра в утонченном цвете беж, гармонично вписывающемся в современный дизайн. Прочная металлическая основа обеспечивает долговечность и надежность, а цвет каркаса подчеркивает изысканность стула.

Дизайн и функциональность. Сиденье и спинка стула мягкие, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. Поворотный механизм добавляет удобства, позволяя легко перемещаться и общаться. Отсутствие подлокотников придает модели легкость и компактность. Подставка для ног обеспечивает дополнительное удобство и комфорт.

Прочность и универсальность. Высота стула составляет 115 см, идеально подходя для барных стоек и высоких столов. Максимальная нагрузка до 120 кг гарантирует устойчивость и безопасность.

Стиль и применение. Модель выполнена в современном стиле, позволяя использовать её на кухне, в баре, кафе или лаундж-зоне. Стул легко чистится и поддерживает аккуратный внешний вид благодаря устойчивости велюра к износу.

Дополнительные особенности. Стул оснащен удобной подставкой для ног, обеспечивая комфортную посадку и подходя для ежедневного использования. Современный и функциональный стул Флекс станет идеальным выбором для тех, кто ценит стиль и удобство в интерьере.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1150 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки18 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела барные стулья

Товар в корзине

Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, бежевый
Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, бежевый
9 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
114 920
127 682 ₽по отдельности

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.