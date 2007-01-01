Характеристики товара
Описание
В наличии неокрашенные каркасы, окраска по классической палитре RAL по вашему выбору под заказ.Так же возможны 4 варианта шпонирования сиденья.
В зависимости от использованного материала, высоту изделия можно менять под заказ
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Вес9.2 кг
- Материал каркасастальная труба
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки10.20 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет