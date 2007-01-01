Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Барный стул N-308 Терракс, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул N-308 Терракс, цвет по RAL
10 оценок
4 790
Барный стул N-308 Терракс, цвет по RAL - фото 1Барный стул N-308 Терракс, цвет по RAL - фото 2

Барный стул N-308 Терракс, цвет по RAL

Артикул: CH-079-736
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
Характеристики товара

Описание

В наличии неокрашенные каркасы, окраска по классической палитре RAL по вашему выбору под заказ.Так же возможны 4 варианта шпонирования сиденья.

В зависимости от использованного материала, высоту изделия можно менять под заказ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес9.2 кг
  • Материал каркасастальная труба

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки10.20 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

