Настоящее фото товара Барный стул N-305 Scaff, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул N-305 Scaff, цвет по RAL
9 оценок
3 990
Барный стул N-305 Scaff, цвет по RAL - фото 1Барный стул N-305 Scaff, цвет по RAL - фото 2Барный стул N-305 Scaff, цвет по RAL - фото 3

Барный стул N-305 Scaff, цвет по RAL

Артикул: CH-079-737
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Ширина сиденья310 мм
  • Глубина сиденья310 мм
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

В наличии неокрашенные каркасы, окраска по классической палитре RAL по вашему выбору под заказ.Так же возможны 4 варианта шпонирования сиденья.

В зависимости от использованного материала, высоту изделия можно менять под заказ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Ширина сиденья310 мм
  • Глубина сиденья310 мм
  • Высота до сиденья730 мм
  • Вес7.45 кг
  • Материал каркасастальная труба

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки8.50 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

