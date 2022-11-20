Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900/1100 мм
- Высота спинки310 мм
- Ширина510 мм
- Глубина510 мм
- Вес9.9 кг
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки19.80 кг
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