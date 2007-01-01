Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Барный стул N-313 Fix, цвет по RAL , произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул N-313 Fix, цвет по RAL
10 оценок
4 590
Товар в корзине. Перейти
Барный стул N-313 Fix, цвет по RAL - фото 1Барный стул N-313 Fix, цвет по RAL - фото 2

Барный стул N-313 Fix, цвет по RAL

Артикул: CH-079-734
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар
Фотография товара Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Mantis, черный
Фотография товара Стул барный Mantis, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В наличии неокрашенные каркасы, окраска по классической палитре RAL по вашему выбору под заказ.Так же возможны 4 варианта шпонирования сиденья.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес6.55 кг
  • Материал каркасастальная труба

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барный стул Vint от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Vint, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Барный стул Vint

86
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Меган велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Меган велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул полубарный Меган велюр зеленый

88
В наличии 34 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99042
11 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см

47
В наличии 109 шт.В пути 100 шт.
В корзине
Фотография товара Барный стул BAR, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул BAR, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Барный стул BAR, черный

48
В наличии 41 шт.
В корзине
Фотография товара Стул барный Лугано дуб, тон американский орех нью от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Лугано дуб, тон американский орех нью, произведённого компанией ChiedoCover
от43 090
Оптовая цена

Стул барный Лугано дуб, тон американский орех нью

39
В корзине
Фотография товара Барный стул Бомба, черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бомба, черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Барный стул Бомба, черный глянец

44
В наличии 19 шт.
В корзине
Фотография товара Барный стул Лагер, розовая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер, розовая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Барный стул Лагер, розовая кожа

85
В наличии 12 шт.
В корзине
Фотография товара Стул барный Кольт, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кольт, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул барный Кольт, кремовый

11
В наличии 40 шт.
В корзине
Фотография товара Стул барный Дарина, серый велюр, цвет основания золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Дарина, серый велюр, цвет основания золото, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул барный Дарина, серый велюр, цвет основания золото

11
В наличии 9 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул барный Oregano, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул барный Oregano, черный, экокожа

7
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки High Silver, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки High Silver

15
В корзине
Фотография товара Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый

15
В наличии 6 шт.
В корзине
Фотография товара Подушка на стул 39х39, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул 39х39, серая, произведённого компанией ChiedoCover
520

Подушка на стул 39х39, серая

39
В корзине
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
14 900

Тележка для малых прямоугольных столов

35
В корзине
Фотография товара Тележка лофт Colour от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Colour, произведённого компанией ChiedoCover
от33 390
Оптовая цена

Тележка лофт Colour

7
В корзине
Фотография товара Стол барный Лилия, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Лилия, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690

Стол барный Лилия, ЛДСП

15
В корзине
Фотография товара Чехол 06 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 06, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Чехол 06

48
В корзине
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42
В корзине
Настоящее фото товара Тележка лофт Ocean, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Тележка лофт Ocean

15
В корзине
Фотография товара Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый

13
В наличии 2 шт.
В корзине

Другие товары из раздела барные стулья

Распродажа
Фотография товара Барный стул Гангток катания сильвер / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гангток катания сильвер / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5909
3 906 ₽Оптовая цена

Барный стул Гангток катания сильвер / черный матовый

44
В наличии 10 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Барный стул Drezegomad серый полимер / светлый мусс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Drezegomad серый полимер / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽Оптовая цена

Барный стул Drezegomad серый полимер / светлый мусс

33
В корзине
Фотография товара Стул барный пластиковый Kate от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный пластиковый Kate, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул барный пластиковый Kate

14
В наличии 17 шт.
В корзине
Хит
Фотография товара Стул барный Frank, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Frank, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул барный Frank, бежевый

12
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Барный стул Paskal, коричневый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Paskal, коричневый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Барный стул Paskal, коричневый, хром

11
В наличии 30 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Terra Bar cross conus барный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Terra Bar cross conus барный

8
В наличии 39 шт.
В корзине
Фотография товара Барный стул Бакнер, черный, регулируемый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бакнер, черный, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Барный стул Бакнер, черный, регулируемый

13
В наличии 97 шт.
В корзине
Фотография товара Стул барный Breeze от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Breeze, произведённого компанией ChiedoCover
24 790
Оптовая цена

Стул барный Breeze

6
В корзине
Распродажа
Настоящее фото товара Стул барный Roze, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
9 6902
9 790 ₽

Стул барный Roze, черный, экокожа

9
В наличии 34 шт.
В корзине
Фотография товара Стул барный Crish, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Crish, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Стул барный Crish, черный

11
В наличии 50 шт.
В корзине

Товар в корзине

Барный стул N-313 Fix, цвет по RAL
Барный стул N-313 Fix, цвет по RAL
4 590
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки High Silver, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки High Silver

15
В корзине
Фотография товара Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый

15
В наличии 6 шт.
В корзине
Фотография товара Подушка на стул 39х39, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул 39х39, серая, произведённого компанией ChiedoCover
520

Подушка на стул 39х39, серая

39
В корзине
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
14 900

Тележка для малых прямоугольных столов

35
В корзине

Акции для вас

Новость от 05.03.2022 Пустите в дом весну
Пустите в дом весну

Вдохновляющая на перемены подборка мебели

Новость от 09.10.2024 Золотая осень
Золотая осень

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 12.11.2022 Акцент в вашем интерьере
Акцент в вашем интерьере

Перейдите, чтобы узнать подробности