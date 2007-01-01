Характеристики товара
Описание
Стул полубарный Melinna — стильное сочетание современного дизайна и максимального комфорта.
Материалы и комфорт. Сиденье и спинка выполнены из мягкой и тактильно приятной ткани букле, которая добавляет уюта и эстетической привлекательности. Металлический каркас и ножки в сером цвете обеспечивают надежность и долговечность конструкции, выдерживая нагрузку до 120 кг. Мягкие подлокотники создают дополнительное удобство.
Дизайн и особенности. Эргономичная форма спинки с плавными изгибами подчеркивает современный стиль и поддерживает комфортную посадку. Подставка для ног интегрирована в конструкцию, делая стул идеальным для длительного использования в домашних и общественных пространствах. Общая высота модели — 93 см, что делает ее подходящей для барных стоек и кухонных островков.
Стиль и применение. Полубарный стул Melinna выполнен в современном стиле, который подойдет для кухонь, баров, кафе, салонов или лаундж-зон. Универсальный серый оттенок сиденья в сочетании с черным каркасом гармонично вписывается в любые интерьеры.
Эта модель объединяет изысканный дизайн, комфорт и практичность, добавляя стильный акцент в ваше пространство.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина535 мм
- Глубина540 мм
- Высота930 мм
- Высота до сиденья685 мм
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет