Барный стул РЕСЕН, черная кожа

8 оценок

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Барный стул РЕСЕН, черная кожа

4.7
3 790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота до сиденья600/800 мм
  • Высота660/860 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяЭкокожа
  • Материал каркасаХромированный металл
  • Цветчерный

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