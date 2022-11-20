Характеристики товара
Описание
Изысканный и лаконичный барный стул «Малави LITE» – это идеальный вариант для домашней кухни, бара, ночного клуба, салона красоты или парикмахерской. Прочнейший каркас этого изделия в стиле баухаус изготовлен из хромированного металла, что одновременно и практично, и эстетично. Долговечная обивка из экокожи не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений. Высота изделия регулируется в пределах 20 см. Устойчивая база из стали обеспечивает безопасное использование. Поворотно-подъемный механизм газ-лифт выдерживает нагрузку до 100 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 53*46*47
Вес брутто: 7,5
Объем: 0,115 м3
Основные характеристики
- Высота860/1080 мм
- Высота до сиденья820/610 мм
- Ширина400 мм
- Глубина435 мм
- Вес6.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки7.50 кг