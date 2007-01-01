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Настоящее фото товара Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой
53 оценки
12 990
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой - фото 1Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой - фото 2Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой - фото 3Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой - фото 4Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой - фото 5Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой - фото 6Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой - фото 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой производства ChiedoCover
+53Реальное изображение товара 7 Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой производства ChiedoCover

Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой

Артикул: CH-018-296
53 оценки
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес10,4 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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