Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр голубой
14 оценок
11 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр голубой - фото 1

Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр голубой

Артикул: CH-079-310
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, изумрудный, ножки - бук
Фотография товара Стул Тони, изумрудный, ножки - бук от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар
Фотография товара Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул создаст потрясающее удобство для комфортного отдыха. Сочетание велюра, прочного металлического каркаса, мягкой спинки и сиденья, а также износостойкой поверхности – всё это позволило создать удобный стул, на котором хочется сидеть каждый день!

Модель прекрасно комбинирует элегантность и практичность. Прочные металлические ножки обеспечивают надежное положение изделия во время отдыха взрослых и детей. Продуманный каркас из металла усиливают всю конструкцию, не деформируясь даже при повышенных нагрузках. На каркас дополнительно устанавливается мягкая спинка и сидушка, которые создают ощущение максимального комфорта как во время короткого, так и длительного отдыха.

Металлический каркас в верхней части изделия также станет отличной заменой стандартам подлокотникам. Оригинальная дизайнерская мебель отличается своей универсальностью. Прекрасно подойдёт как кухонный обеденный на вашу стильную и модную кухню.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота спинки400 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой, белый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул барный Ува S, венге/ бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ува S, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от40 990
Оптовая цена

Стул барный Ува S, венге/ бежевый

50
Фотография товара Стул Конни белый мех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конни белый мех, произведённого компанией ChiedoCover
от64 390
Оптовая цена

Стул Конни белый мех

65
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, велюр оранжевый Велутто 27, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр оранжевый Велутто 27, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89026
9 190 ₽

Стул Тюльпан, велюр оранжевый Велутто 27, ножки металл

60
Фотография товара Стул Канан, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Канан, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стул Канан, серый

60
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/графит, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/графит

8
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Долан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Долан, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул Долан

13
Фотография товара Стул Glow бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Glow бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Glow бежевый, черный

14
Настоящее фото товара Стул Terra Square, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Terra Square, зеленый

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр темно-бежевый

5
Фотография товара Стул обеденный Патрус, терракот, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Патрус, терракот, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Стул обеденный Патрус, терракот, рогожка

9
В наличии 520 шт.В пути 100 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Ева, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева, синее

45
Фотография товара Кресло Лотик велюр, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, светло-зеленый

11
Фотография товара Кресло Вега орех, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега орех, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега орех, бежевое

50
Фотография товара Кресло Opra, серый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Opra, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от36 090
Оптовая цена

Кресло Opra, серый шенилл

9
Настоящее фото товара Кресло Opalescence, раскладное, серый, произведённого компанией ChiedoCover
134 190

Кресло Opalescence, раскладное, серый

6
Настоящее фото товара Кресло Capitulum, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
63 890

Кресло Capitulum, серый, черный

13
В пути 719 шт.
Фотография товара Кресло Лотик экокожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Кресло Лотик экокожа, черный

6
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-C Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-C Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-C Beige

5
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Мини - Кресло МК24, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини - Кресло МК24, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 49022
28 490 ₽

Мини - Кресло МК24, оливковый

41
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Розовый

13
В наличии 37 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, велюр Nova 110 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр Nova 110, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, велюр Nova 110

80
Фотография товара Стул Колин NEW, вельвет, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Колин NEW, вельвет, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Стул Колин NEW, вельвет, серый

26
В наличии 125 шт.
Фотография товара Стул Gem кирпичный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gem кирпичный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Gem кирпичный, черный

14
Распродажа
Фотография товара Стул Peak латте, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Peak латте, золото, произведённого компанией ChiedoCover
12 39018
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Peak латте, золото

11
Настоящее фото товара Стул Terra Conus, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Стул Terra Conus

9
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул обеденный Violet, бежевый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Violet, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
31 890

Стул обеденный Violet, бежевый, орех

8
В наличии 47 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс Х.О, велюр графит, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Стул Старс Х.О, велюр графит

7
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас черный, кожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас черный, кожа белая

6
Фотография товара Стул полубарный Логан СН, велюр, фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан СН, велюр, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 390

Стул полубарный Логан СН, велюр, фисташковый

8
В наличии 33 шт.В пути 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Маллин, велюр Велютто 21, ножки металл черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр Велютто 21, ножки металл черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр Велютто 21, ножки металл черные

9

Товар в корзине

Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр голубой
Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр голубой
11 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Ева, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева, синее

45
Фотография товара Кресло Лотик велюр, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, светло-зеленый

11
Фотография товара Кресло Вега орех, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега орех, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега орех, бежевое

50
Фотография товара Кресло Opra, серый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Opra, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от36 090
Оптовая цена

Кресло Opra, серый шенилл

9

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности