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Белт Лайт Стардаст, белый провод, 20 см, 10 м - фото 1

Белт Лайт Стардаст, белый провод, 20 см, 10 м

Артикул: CH-067-260
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Шаг между патронами: 20 см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина10000 мм
  • Материаллатунь, ПВХ
  • Мощность220 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый

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