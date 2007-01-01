Товар в корзине. Перейти
Блюдо 23,2*6 см, Stone Untouched Taiga - фото 1

Блюдо 23,2*6 см, Stone Untouched Taiga

Артикул: CH-071-314
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдце чайное, фарфор, серия "ANTICO" By Bone
Фотография товара Блюдце чайное, фарфор, серия "ANTICO" By Bone от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо Brown Taiga Untouched
Фотография товара Блюдо Brown Taiga Untouched от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота60 мм
  • Диаметр232 мм
  • Материалфарфор

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела блюда и тарелки

Товар в корзине

Блюдо 23,2*6 см, Stone Untouched Taiga
Блюдо 23,2*6 см, Stone Untouched Taiga
1 590
В корзине

С этим товаром покупают