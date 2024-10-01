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Блюдо для пиццы «Блю Дэппл» - фото 1Блюдо для пиццы «Блю Дэппл» - фото 2

Блюдо для пиццы «Блю Дэппл»

Артикул: CH-063-540
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр315 мм
  • Вес1.2 кг
  • Материалфарфор
  • Цветсиний, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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