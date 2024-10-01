Товар в корзине. Перейти
Блюдо для подачи «Кармин» - фото 1

Блюдо для подачи «Кармин»

Артикул: CH-063-161
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо для подачи, ширина 264мм
Фотография товара Блюдо для подачи, ширина 264мм от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо для подачи
Фотография товара Блюдо для подачи от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина240 мм
  • Глубина154 мм
  • Вес0.676 кг
  • Материалкерамика
  • Цветкрасный, черный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Спикизис Свинг», 0,7л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2801
1 290 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Спикизис Свинг», 0,7л

9
В наличии 215 шт.
Настоящее фото товара Пепельница «Крафт Вайт», фарфор, белый, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Пепельница «Крафт Вайт», фарфор, белый, коричневый

7
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Сливочник «Шоколад» фарфор 50 мл, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сливочник «Шоколад» фарфор 50 мл, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Сливочник «Шоколад» фарфор 50 мл, темно-коричневый

8
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пати»

13
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй «Паола», 5 предметов, стекло, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6107
2 790 ₽Оптовая цена

Набор для специй «Паола», 5 предметов, стекло, нержавеющая сталь

10
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо» , произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо»

5
В наличии 401 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол стакан, 300мл, прозрачный, хрусталь, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Хайбол стакан, 300мл, прозрачный, хрусталь

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Жульенница, «Пунто Бьянка», фарфор, 130 мл, 90 мм, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Жульенница, «Пунто Бьянка», фарфор, 130 мл, 90 мм, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽

Жульенница, «Пунто Бьянка», фарфор, 130 мл, 90 мм, белый, черный

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Пьюр», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Пьюр», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный

8
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1107
1 190 ₽Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор, зеленый

7
В наличии 96 шт.

Другие товары из раздела блюда для подачи

Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи, глубина 100мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи, глубина 100мм, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, глубина 100мм

11
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи - 4шт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6801
1 690 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи - 4шт

11
В наличии 544 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лопата», произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Лопата»

11
В наличии 480 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи, глубина 200мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи, глубина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, глубина 200мм

15
В наличии 935 шт.
Настоящее фото товара Селедочница «Афродита», произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Селедочница «Афродита»

8
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, сланец

9
В наличии
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи «Базальт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Базальт» , произведённого компанией ChiedoCover
от5 0309
5 490 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Базальт»

8
В наличии 77 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, пластик, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от1 770
Оптовая цена

Блюдо для подачи, пластик, черное

10
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, фарфор, ширина 170мм, произведённого компанией ChiedoCover
от440
Оптовая цена

Блюдо для подачи, фарфор, ширина 170мм

6
В наличии 125 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Нинфа», ширина 305мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 540
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Нинфа», ширина 305мм

15
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Блюдо для подачи «Кармин»
Блюдо для подачи «Кармин»
от 1 070
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Спикизис Свинг», 0,7л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2801
1 290 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Спикизис Свинг», 0,7л

9
В наличии 215 шт.
Настоящее фото товара Пепельница «Крафт Вайт», фарфор, белый, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Пепельница «Крафт Вайт», фарфор, белый, коричневый

7
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Сливочник «Шоколад» фарфор 50 мл, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сливочник «Шоколад» фарфор 50 мл, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Сливочник «Шоколад» фарфор 50 мл, темно-коричневый

8
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пати»

13
В наличии 30 шт.