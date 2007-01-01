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Блюдце кофейное, фарфор, серия "Armonia" - фото 1

Блюдце кофейное, фарфор, серия "Armonia"

Артикул: CH-071-327
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр120 мм
  • Материалфарфор

Отзывы

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Товар в корзине

Блюдце кофейное, фарфор, серия "Armonia"
Блюдце кофейное, фарфор, серия "Armonia"
590
В корзине

С этим товаром покупают