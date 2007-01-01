Товар в корзине. Перейти
Блюдце для чайной чашки, фарфор "NOBLE" - фото 1Блюдце для чайной чашки, фарфор "NOBLE" - фото 2

Блюдце для чайной чашки, фарфор "NOBLE"

Артикул: CH-071-323
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдце 15,5 см, фарфор "NOBLE"
Фотография товара Блюдце 15,5 см, фарфор "NOBLE" от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдце для кофейной чашки, фарфор "NOBLE"
Фотография товара Блюдце для кофейной чашки, фарфор "NOBLE" от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр150 мм
  • Материалфарфор

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела блюдца и розетки

Товар в корзине

Блюдце для чайной чашки, фарфор "NOBLE"
Блюдце для чайной чашки, фарфор "NOBLE"
490
В корзине

С этим товаром покупают