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Салфетница «Елена» фарфор - фото 1

Салфетница «Елена» фарфор

Артикул: CH-063-231
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина85 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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