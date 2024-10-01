Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина85 мм
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Сахарница «Крафт Грин» фарфор
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4 л, металлический
Шампанское-блюдце «Новеченто Арт деко»
Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный
Набор для специй, 2 предмета, нержавеющая сталь, стекло
Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый
Креманка «Джаззд Свирл» стекло
Подставка для яйца «Принцип» фарфоровая, белый
Молочник «Кашуб-хел», фарфор 300 мл, белый
Доска для подачи круглая с выемкой дуб
Салфетница хром
Салфетница дуб
Салфетница «Ирис» фарфор
Салфетница «Агава» фарфор
Салфетница «Любяна» фарфор
Салфетница бетон
Диспенсер для салфеток, сталь нержавеющая
Салфетница «Афродита» фарфор
Салфетница «Проотель»
Салфетница «Мезень»
Сахарница «Крафт Грин» фарфор
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4 л, металлический
Шампанское-блюдце «Новеченто Арт деко»
Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный