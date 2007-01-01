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Блюдце 15,5 см, фарфор "NOBLE" - фото 1

Блюдце 15,5 см, фарфор "NOBLE"

Артикул: CH-071-321
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр155 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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Блюдце 15,5 см, фарфор "NOBLE"
Блюдце 15,5 см, фарфор "NOBLE"
390
В корзине

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