Товар в корзине. Перейти
Стул Copenhagen, темно- серый - фото 1Стул Copenhagen, темно- серый - фото 2Стул Copenhagen, темно- серый - фото 3Стул Copenhagen, темно- серый - фото 4

Стул Copenhagen, темно- серый

Артикул: CH-073-823
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Frankfurt пэчворк
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Консоль Арт Деко серебро
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул вращается на 360*, Система врашения -платформа

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина485 мм
  • Глубина605 мм
  • Высота785 мм
  • Цветтемно-серый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Товар в корзине

Стул Copenhagen, темно- серый
Стул Copenhagen, темно- серый
20 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
91 810
102 002 ₽по отдельности