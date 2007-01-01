Характеристики товара
Описание
Стул вращается на 360*, Система врашения -платформа
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина485 мм
- Глубина605 мм
- Высота785 мм
- Цветтемно-серый
Стул вращается на 360*, Система врашения -платформа
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул церковный Крок 25 мм, рогожка montana 283, антик серебро
Стул Goki с мягкой спинкой серый полимер / светлый мусс