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Стул Фогот - фото 1

Стул Фогот

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес4.9 кг

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