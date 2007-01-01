Характеристики товара
Описание
Современный настольный светильник Вайс Джела. Абажур выполнен из текстиля в темном оттенке, который мягко рассеивает свет для комфортного освещения. Корпус и устойчивое основание выполнены из металла черного цвета. Лаконичный дизайн и спокойная цветовая гамма настольной лампы поможет украсить любой интерьер в современном стиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина200 мм
- Высота510 мм
- Материалметалл, текстиль
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки430 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки640 мм
- Вес упаковки1.50 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Габариты упаковки для логистики640*430*460
- Изделия стопируютсяНет