Характеристики товара
Описание
Современный настольный светильник Винс Джела. Двойной абажур выполнен из текстиля в светлом и темном оттенках, который мягко рассеивает свет для комфортного освещения. Корпус и устойчивое основание выполнены из металла черного цвета. Лаконичный дизайн и спокойная цветовая гамма настольной лампы поможет украсить любой интерьер в современном стиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина210 мм
- Глубина210 мм
- Высота530 мм
- Материалметалл, текстиль
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки220 мм
- Высота упаковки435 мм
- Глубина упаковки220 мм
- Вес упаковки1.70 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Габариты упаковки для логистики220*220*435
- Изделия стопируютсяНет