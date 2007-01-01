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Чашка Barista, 500 мл - фото 1

Чашка Barista, 500 мл

Артикул: CH-071-730
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота115 мм
  • Объем0.5 л
  • Материалфарфор
  • Цветзеленый

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